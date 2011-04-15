Минтранс оцифрует транспортную накладную и путевой лист

Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых автоперевозках. Об этом говорится в сообщении министерства.



Он будет проводиться до 30 октября 2020 года на территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края. Проект позволит повысить безопасность дорожного движения за счёт цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя. При этом перевод на "цифру" почти 3 млрд первичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур.



Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Система обеспечит обмен юридически значимыми данными в режиме онлайн между всеми участниками перевозки: от коммерческих платформ документооборота до государственных органов исполнительной власти. По итогам эксперимента будут внесены предложения об изменении нормативных правовых актов и сформирована дорожная карта для внедрения ЭПЛ и ЭТрН на территории Российской Федерации.



Для реализации эксперимента до 28 февраля 2020 года будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).



"Эксперимент ускорит запуск Суперсервиса 22 "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" - комплексной электронной государственной услуги цифрового оформления перевозочного процесса на принципах "единого окна". Для нас принципиально важно отточить все процедуры совместно с бизнесом, сделать открытую госплатформу для всех коммерческих сервисов. Далее мы будем подключать другие виды транспорта. Это обеспечит реальную мультимодальность и цифровую трансформацию целого сектора экономики страны", - отметил заместитель министра транспорта России Алексей Семенов, руководящий реализацией проекта.



Ассоциация ЦТЛ совместно с Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) организуют в рамках эксперимента взаимодействие платформ электронного документооборота ("КОРУС Консалтинг", "Directum" (Synerdocs), "Э-КОМ") и участие крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов (ГК "Совтрансавто", ГК "Деловые линии", "Сельта" - перевозчик сети "Магнит", АПХ "Мираторг", "Агро-Авто" - перевозчик "Х5 Retail Group", "XPO Logistics", "FM-Logistics", "Яндекс.Такси"). Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.



"Ведение бумажного документооборота составляет 2-2.5% от годового оборота перевозчиков. К этому надо приплюсовать время при прохождении административных процедур и проверок, отсутствие сквозной интеграции данных и дублирование одной информации для разных проверок. И поэтому оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом - масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли", - подчеркнул в свою очередь директор Ассоциации ЦТЛ Антон Замков, цитируемый в сообщении.



В рамках эксперимента Яндекс.Такси помимо решения по ЭТрН предоставит технологии собственной разработки для дистанционных предрейсовых осмотров водителей. "Мы в плотном контакте с Минтрансом, уже почти год в экспериментальном порядке тестируется электронный путевой лист - система, позволяющая наладить выпуск в рейс водителя такси с помощью цифровых технологий, - рассказал директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Алексей Федотов. - Медицинский предрейсовый осмотр водителя и технический осмотр автомобиля проводятся в удобной для водителя точке, после чего доступ к базе данных ЭПЛ могут получить все заинтересованные органы. Система позволяет в 4 раза сократить затраты перевозчиков на организацию выпуска транспорта на линию".



Координатором проведения эксперимента назначен руководитель Департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.



"AK&M" от 18.02.2020