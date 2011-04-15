ЦБ установил учётную цену золота на 19 февраля - 3256.20 руб./г против 3216.56 руб./г на 18 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 19 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3256.20 руб./грамм
Серебро: - 36.49 руб./грамм
Платина: - 2009.24 руб./грамм
Палладий: - 5211.72 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
12.02 13.02 14.02 15.02 18.02
Золото 3223.20 3175.81 3220.62 3215.88 3216.56
Серебро 36.57 35.89 35.91 35.99 36.04
Платина 1984.05 1958.09 1973.27 1982.96 1970.28
Палладий 4788.44 4745.22 4907.61 4979.83 5029.51