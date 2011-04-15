Цены производителей промтоваров в РФ в январе выросли на 0.9%

Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года выросли на 0.9%. Об этом сообщил Росстат.



В добыче полезных ископаемых цены на алмазы технические, необработанные увеличились на 50.6%, янтарь - на 15.5%, газ горючий природный (газ естественный) - на 8.8%, концентрат железорудный - на 7.2%. При этом цены на концентраты сурьмяные снизились на 29.4%, концентрат апатитовый - на 12.6%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 11.3%, концентраты вольфрамовые - на 8.3%.



В обрабатывающих производствах подорожали следующие виды автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т - на 4.9%, автомобили пожарные - на 2.7%, шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств - на 2.3%.



В металлургическом производстве выросли цены на трубы и профили пустотелые из чугуна на 23.2%, рельсы железнодорожные широкой колеи - на 11.2%, чугун литейный - на 9%, феррованадий - на 7.4%. При этом подешевели: оксид алюминия (глинозём), кроме искусственного корунда - на 16.5%, прокат сортовой и катанка из нержавеющих сталей - на 10.8%, ферротитан - на 10.5%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 7.1%, штрипс узкий холоднокатаный - на 7%.



Увеличились цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо судовое - на 25.6%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 10.6%, мазут топочный - на 7.5%, кокс нефтяной - на 7%, парафины нефтяные - на 5.7%.



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