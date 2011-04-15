РЖД назначают дополнительные поезда дальнего следования в праздничные дни марта

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда дальнего следования в праздничные дни марта. Об этом говорится в сообщении компании.



Ожидаются, что "пиковой" датой выезда пассажиров станет 6 марта, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 9 марта.



Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Казань, Чебоксары, Саранск, Пензу, Льгов, Ижевск, Иваново, Ярославль, Самару, Ульяновск, Уфу, Челябинск, Оренбург и другие города. В праздничные дни дополнительные рейсы также свяжут Санкт-Петербург с Москвой и Ростов-на-Дону с Кисловодском.



При увеличении спроса на билеты ФПК готова увеличить количество дополнительных поездов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах.



Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте РЖД и с помощью официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 18.02.2020