Несколько улиц и площадей Москвы получили новые названия. Соответствующее постановление принято на заседании президиума Правительства Москвы под председательством Сергея Собянина, сообщила столичная мэрия.



Безымянной площади, расположенной в районе Замоскворечье между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей, присвоено наименование Кузбасская площадь. В непосредственной близости находится представительство Кемеровской области при Правительстве РФ, которое теперь получит адрес: Кузбасская площадь, дом 1.



Проектируемому проезду N 5063, расположенному в районе Ясенево и являющемуся продолжением проезда Карамзина, присвоено наименование улица Павла Фитина.



Безымянному скверу, расположенному в районе Фили-Давыдково вдоль Кременчугской улицы, присвоено наименование сквер Дмитрия Михайлика.



Помимо этого, 1-й Западный проезд, расположенный в районе Матушкино между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева, назван улицей Академика Валиева.



"AK&M" от 18.02.2020