ГД в первом чтении приняла законопроект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 февраля, приняла в первом чтении поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении ГД.



Согласно проекту закона пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.



По данным Министерства просвещения, число приёмных семей в Российской Федерации составляет 111.892 тыс. По предварительной оценке, численность приёмных родителей-пенсионеров, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет 29.6 тыс. человек.



Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных им пенсий (с учётом расходов на доставку) в 2020 году составят 0.72 млрд руб., в 2021 году - 1.83 млрд руб., в 2022 году - 2.22 млрд руб.



"AK&M" от 18.02.2020