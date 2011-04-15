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18/02/2020
18:12

ГД в первом чтении приняла законопроект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 февраля, приняла в первом чтении поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении ГД.

Согласно проекту закона пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

По данным Министерства просвещения, число приёмных семей в Российской Федерации составляет 111.892 тыс. По предварительной оценке, численность приёмных родителей-пенсионеров, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет 29.6 тыс. человек.

Дополнительные расходы на индексацию (корректировку) назначенных им пенсий (с учётом расходов на доставку) в 2020 году составят 0.72 млрд руб., в 2021 году - 1.83 млрд руб., в 2022 году - 2.22 млрд руб.

"AK&M" от 18.02.2020
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