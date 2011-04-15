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18/02/2020
18:58

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О защите прав потребителей"

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О защите прав потребителей". Об этом говорится в материалах ГД.

Поправками предлагается обязать крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате карту "Мир". Одновременно предусмотрено поэтапное снижение порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платёжной системой станет обязательной.

Законопроектом предлагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчётов в безналичном порядке с использованием национальных платёжных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, либо наличными денежными средствами по выбору потребителя путём распространения указанных требований на владельца агрегатора и на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом.

При этом законопроектом также предлагается поэтапное (с 1 сентября 2020 года - 30 млн руб., с 1 января 2021 года - 20 млн руб.) снижение порога выручки, при превышении которого продавец (исполнитель, владелец агрегатора) будет обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платёжных карт. В настоящее время порог выручки составляет 40 млн руб.за предшествующий год.

"AK&M" от 18.02.2020
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