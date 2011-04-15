В РФ могут отметить банковскую комиссию при оплате ЖКХ-платежей. Это следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы по итогам встречи Президента России Владимира Путина с руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Сергеем Неверовым.



"...Ещё одна тема касается жилищно-коммунальных платежей, достаточно острая: нашим гражданам, которые идут оплачивать жилищно-коммунальные платежи, в банках начисляется комиссия на эти платежи. Это банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, - такая дополнительная нагрузка в части комиссии. Мы тоже этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, - внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить. Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, ещё дополнительно начисляется комиссия", заявил С.Неверов.



"AK&M" от 18.02.2020