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18/02/2020
17:07

В РФ могут отметить банковскую комиссию при оплате ЖКХ-платежей

В РФ могут отметить банковскую комиссию при оплате ЖКХ-платежей. Это следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы по итогам встречи Президента России Владимира Путина с руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Сергеем Неверовым.

"...Ещё одна тема касается жилищно-коммунальных платежей, достаточно острая: нашим гражданам, которые идут оплачивать жилищно-коммунальные платежи, в банках начисляется комиссия на эти платежи. Это банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, - такая дополнительная нагрузка в части комиссии. Мы тоже этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, - внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить. Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, ещё дополнительно начисляется комиссия", заявил С.Неверов.

"AK&M" от 18.02.2020
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