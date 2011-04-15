Китай разрешил ЖД-транзит российской продукции животного происхождения.



Как говорится в материалах Россельхознадзора, по итогам проведённой работы между российским ведомством и главным таможенным управлением КНР китайская сторона сообщила, что в настоящее время стали возможны транзитные поставки российской продукции животного происхождения железнодорожным транспортом.



Поставки могут осуществляться через железнодорожные пункты пропуска Китая (Алашанькоу, Хоргос, Бакту, Манчжурия, Эрлянь-Хото, Суйфэньхэ) с проведением ветеринарного контроля в конечных станциях назначения - городах Чунцин и Чэнду.



"AK&M" от 18.02.2020