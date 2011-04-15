АЛРОСА продала розовый 6-каратный бриллиант коллекционеру Л.Уэсту

АЛРОСА продала розовый бриллиант весом 6.21 карата американскому коллекционеру Ларри Уэсту (Larry West). Об этом говорится в сообщении компании.



Камень огранки "кушон" имеет оттенок Fancy Intense Pink Purple. Это первый бриллиант российского происхождения, который коллекционер купил напрямую у АЛРОСА.



Алмаз, из которого изготовлен этот бриллиант, был добыт в Якутии. АЛРОСА сопроводила его полной информацией о происхождении, включая цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил.



Отметим, что в сентябре АЛРОСА провела в Гонконге ежегодный аукцион True Colors по продаже цветных бриллиантов и реализовала более 200 камней. Все они сопровождались цифровым паспортом с подробной информацией об их происхождении.



Ларри Уэст владеет нью-йоркской компанией L.J. West Diamonds. Более 40 лет он коллекционирует самые необычные природные цветные бриллианты. Его коллекция представлена в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе, а также выставляется на аукционах по всему миру.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 2019 год сократилась на 9.02% до 26.664 млрд руб. с 29.307 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 1.4 раза до 160.258 млрд руб. с 219.801 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 14% до 31.238 млрд руб. с 36.218 млрд руб.



"AK&M" от 18.02.2020