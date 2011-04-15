В России сократилась доля фальсифицированного топлива, Росстандарт

В России сократилась доля фальсифицированного топлива. Об этом говорится в материалах Росстандарта.



Ведомством в течение 2019 года были проведены проверки 1.087 тыс. АЗС. По их результатам несоответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8.9% случаев (97 АЗС).



В результате проводимой ведомством работы доля несоответствующего требованиям и фальсифицированного топлива на рынке сократилась с более чем 20% в 2015 году до 8.9% по итогам проверок за 2019 год.



Улучшение ситуации на топливном рынке связано как с систематической работой с основными участниками рынка, так и со вступлением с 29 января 2018 года в силу изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке, предусматривающих введение "оборотного" штрафа, отмечается в сообщении.



"AK&M" от 18.02.2020