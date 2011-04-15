ЦБ установил учётную цену золота на 20 февраля - 3295.60 руб./г против 3256.20 руб./г на 19 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 20 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3295.60 руб./грамм
Серебро: - 36.62 руб./грамм
Платина: - 2084.45 руб./грамм
Палладий: - 5704.59 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
13.02 14.02 15.02 18.02 19.02
Золото 3175.81 3220.62 3215.88 3216.56 3256.20
Серебро 35.89 35.91 35.99 36.04 36.49
Платина 1958.09 1973.27 1982.96 1970.28 2009.24
Палладий 4745.22 4907.61 4979.83 5029.51 5211.72