Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 февраля 2020 года.



МНОГОУВАЖАЕМЫЙ СКАФ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНОБОРОНЫ ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ ЗА СКАФАНДР ДЛЯ МКС



Как стало известно "Ъ", вступил в законную силу обвинительный приговор бывшему заместителю начальника одного из военных представительств Минобороны майору Александру Кузьмину. Он признан виновным в получении относительно небольшой по нынешним меркам взятки - всего в 200 тыс. руб., зато сам повод для вымогательства денег вызвал крупный скандал. Эта сумма полагалась за согласование с военпредами испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который должен был быть доставлен на Международную космическую станцию. Скафандр был получен вовремя, а частично признавший вину офицер вместо колонии выплатил штраф.





У ВОЕННОГО СЛЕДСТВИЯ ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ПРОСЯТ РАЗОБРАТЬСЯ В ДЕЛЕ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА





Как стало известно "Ъ", защита замначальника Генштаба-начальника главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халила Арсланова обратилась к главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования генерал-полковника. По версии защиты, Халил Арсланов не имел никакого отношения к вменяемому ему в вину мошенничеству на 6,7 млрд руб., а сама сумма похищенного сложилась у следствия из "ориентировочной рыночной стоимости" поставленных в войска радиостанций.





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"AK&M" от 19.02.2020