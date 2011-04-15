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19/02/2020
10:50

Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 февраля 2020 года.

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ СКАФ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНОБОРОНЫ ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ ЗА СКАФАНДР ДЛЯ МКС

Как стало известно "Ъ", вступил в законную силу обвинительный приговор бывшему заместителю начальника одного из военных представительств Минобороны майору Александру Кузьмину. Он признан виновным в получении относительно небольшой по нынешним меркам взятки - всего в 200 тыс. руб., зато сам повод для вымогательства денег вызвал крупный скандал. Эта сумма полагалась за согласование с военпредами испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС", который должен был быть доставлен на Международную космическую станцию. Скафандр был получен вовремя, а частично признавший вину офицер вместо колонии выплатил штраф.


У ВОЕННОГО СЛЕДСТВИЯ ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ПРОСЯТ РАЗОБРАТЬСЯ В ДЕЛЕ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА


Как стало известно "Ъ", защита замначальника Генштаба-начальника главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халила Арсланова обратилась к главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования генерал-полковника. По версии защиты, Халил Арсланов не имел никакого отношения к вменяемому ему в вину мошенничеству на 6,7 млрд руб., а сама сумма похищенного сложилась у следствия из "ориентировочной рыночной стоимости" поставленных в войска радиостанций.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 19.02.2020
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