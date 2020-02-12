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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 19 февраля, в размере 63.7698 руб. против 63.3085 руб. на 18 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
18.02.20 - 63.3085 руб.
15.02.20 - 63.4536 руб.
14.02.20 - 63.6016 руб.
13.02.20 - 63.0470 руб.
12.02.20 - 63.9490 руб.
"AK&M" от 18.02.2020