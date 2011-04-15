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19/02/2020
10:07

Нефть: санкции вернули в поле зрения отметку $60

После некоторой заминки, цены на нефть вернулись к росту и теперь демонстрируют подъем седьмой день подряд, обновив максимумы конца января за пределами уровня $58 за баррель, в районе $58.4 на утренних торгах в среду. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Покупатели в сырьевом сегменте оживились после новостей о том, что США ввели санкции в отношении трейдингового подразделения Роснефти Rosneft Trading за торговлю венесуэльской нефтью. В рамках ограничений контрагенты должны до 20 мая свернуть все операции с "дочкой" российского производителя, которая экспортирует почти 70% венесуэльской нефти. Неудивительно, что сигналы о перебоях в поставках спровоцировали подъем котировок, которым как раз не хватало свежего импульса для нового прорыва.

На фоне подъема выше уровня $58 за баррель в игру вернулась психологическая отметка 60 долларов. Однако о ее уверенном прорыве говорить пока рано. Во-первых, в эпицентре внимания инвесторов остается тема коронавируса, которая продолжает подпитывать страхи по поводу ослабления спроса. Во-вторых, интерес к риску на этом фоне остается неустойчивым, а нефтяные цены чутки реагируют на его изменения. В-третьих, бычий потенциал Brent продолжает сдерживать сильный доллар, который продолжает обновлять максимумы апреля 2017 года в паре с евро.

Другими словами, когда рынок отыграет санкционную тему, продолжать восхождение баррелю будет непросто. В случае развития импульса ближайшая цель проходит на $58.60, полагает аналитик.



"AK&M" от 19.02.2020
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