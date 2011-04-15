ЦБ отозвал лицензии СК "ВТБ Страхование Жизни"

Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования АО "ВТБ Страхование Жизни", говорится в сообщении ЦБ.



Такое решение принято в связи с отказом акционерного общества от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Приказ вступил в силу 19 февраля, со дня его размещения на официальном сайте Банка России.



"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в материалах ЦБ.











"AK&M" от 19.02.2020