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19/02/2020
12:14

В.Путин освободил В.Суркова от должности помощника президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника главы государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В.Сурков родился в 1964 году в Липецкой области. Окончил Международный университет. В 1991-1996 годах занимал руководящие должности в объединении кредитно-финансовых предприятий "Менатеп". В 1996-1997 годах был замруководителя, руководителем Департамента по связям с общественностью ЗАО "Роспром". В 1998-1999 годах являлся первым заместителем гендиректора, директором по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение". В 1999 году стал помощником руководителя администрации президента РФ, в 2004 году - замруководителя администрации президента РФ - помощником президента РФ, в 2008 году - первым замруководителя администрации президента РФ, в 2011 году - зампредседателя Правительства РФ, в 2013 году - помощником президента РФ.


"AK&M" от 19.02.2020
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