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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 20 февраля в размере 63.6873 руб. против 63.7698 руб. на 19 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
19.02.20 - 63.7698 руб.
18.02.20 - 63.3085 руб.
15.02.20 - 63.4536 руб.
14.02.20 - 63.6016 руб.
13.02.20 - 63.0470 руб.
"AK&M" от 19.02.2020