ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 февраля в размере 68.7823 руб. против 69.0882 руб. на 19 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



19.02.20 - 69.0882 руб.

18.02.20 - 68.6201 руб.

15.02.20 - 68.7710 руб.

14.02.20 - 69.1795 руб.

13.02.20 - 68.7843 руб.







































































































































































































































































































































"AK&M" от 19.02.2020