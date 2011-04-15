Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 февраля

Банк России установил на 20 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.6705

1 Азербайджанский манат 37.5404

100 Армянских драмов 13.3070

1 Белорусский рубль 28.9107

1 Болгарский лев 35.1805

1 Бразильский реал 14.6192

100 Венгерских форинтов 20.5639

1000 Вон Республики Корея 53.5816

10 Гонконгских долларов 81.9572

10 Датских крон 92.1149

1 Доллар США 63.6873

1 Евро 68.7823

100 Индийских рупий 89.0545

100 Казахстанских тенге 16.8766

1 Канадский доллар 48.1385

100 Киргизских сомов 91.1541

10 Китайских юаней 91.0625

10 Молдавских леев 35.9105

1 Новый туркменский манат 18.2224

10 Норвежских крон 68.5067

1 Польский злотый 16.1172

1 Румынский лей 14.3965

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.0542

1 Сингапурский доллар 45.7918

10 Таджикских сомони 65.6672

1 Турецкая лира 10.4942

10000 Узбекских сумов 66.8844

10 Украинских гривен 25.9561

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.8827

10 Чешских крон 27.5822

10 Шведских крон 65.1353

1 Швейцарский франк 64.7953

10 Южноафриканских рэндов 42.5803

100 Японских иен 57.8476

"AK&M" от 19.02.2020