Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 февраля

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Банк России установил на 20 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.6705
1 Азербайджанский манат 37.5404
100 Армянских драмов 13.3070
1 Белорусский рубль 28.9107
1 Болгарский лев 35.1805
1 Бразильский реал 14.6192
100 Венгерских форинтов 20.5639
1000 Вон Республики Корея 53.5816
10 Гонконгских долларов 81.9572
10 Датских крон 92.1149
1 Доллар США 63.6873
1 Евро 68.7823
100 Индийских рупий 89.0545
100 Казахстанских тенге 16.8766
1 Канадский доллар 48.1385
100 Киргизских сомов 91.1541
10 Китайских юаней 91.0625
10 Молдавских леев 35.9105
1 Новый туркменский манат 18.2224
10 Норвежских крон 68.5067
1 Польский злотый 16.1172
1 Румынский лей 14.3965
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.0542
1 Сингапурский доллар 45.7918
10 Таджикских сомони 65.6672
1 Турецкая лира 10.4942
10000 Узбекских сумов 66.8844
10 Украинских гривен 25.9561
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.8827
10 Чешских крон 27.5822
10 Шведских крон 65.1353
1 Швейцарский франк 64.7953
10 Южноафриканских рэндов 42.5803
100 Японских иен 57.8476
"AK&M" от 19.02.2020