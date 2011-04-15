Банк России на 20 февраля понизил курс евро к рублю почти на 31 копейку до 68.7823 руб., курс доллара США - более чем на 8 копеек до 63.6873 руб.

Банк России на 20 февраля понизил официальный курс евро к рублю почти на 31 копейку до 68.7823 руб. с 69.0882 руб., курс доллара США - более чем на 8 копеек до 63.6873 руб. с 63.7698 руб. 19 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 20 февраля уменьшилась более чем на 19 копеек (-0.29%) до 65.9800 руб. с 66.1704 руб. 19 февраля.



"AK&M" от 19.02.2020