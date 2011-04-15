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19/02/2020
13:25

В.Путин подписал закон, расширяющий льготы для экспортёров нефти

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменение в статью 35 закона "О таможенном тарифе". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с законом, от таможенных пошлин освобождается нефть сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), вывозимая из РФ не только организациями - пользователями недр, но и иными лицами при условии представления в таможенный орган (одновременно с подачей полной декларации на товары) электронного документа, подтверждающего выполнение в отношении участка недр, на котором в результате деятельности по добыче углеводородного сырья получены (произведены) указанные товары, условий в виде исчисления налога в отношении дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на таком участке недр и применения при исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении добытой нефти коэффициента Кг в размере менее 1.

Федеральный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года.


"AK&M" от 19.02.2020
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