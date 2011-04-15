СМП Банк снижает ставки по программе рефинансирования кредитов сторонних банков. Об этом говорится в сообщении банка.



Ставки по рефинансированию кредитов в СМП Банке - теперь от 9.5% годовых.



Величина ставки зависит от суммы кредита, максимальный срок - до 7 лет, а количество кредитов, которые можно рефинансировать, не ограничено. Предусмотрена возможность получения кредита без подтверждения дохода и занятости



СМП Банк (ИНН 7750005482) - головной банк группы, включающей, помимо санируемых Мособлбанка, Финансбизнесбанка, Инресбанка, также страховую и лизинговую компании.



"AK&M" от 19.02.2020