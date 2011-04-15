В Ставрополе прошли заседания круглого стола на тему "Социально-экономическое развитие России до 2050 года"

В Ставрополе 13-14 февраля 2020 года прошли заседания круглого стола в формате научно-методического семинара по теме "Социально-экономическое развитие России до 2050 года".



Главными темами дискуссий были отдельные аспекты социально-экономического и духовно-нравственного развития России. Среди вопросов повестки были аналитический обзор "Социальный договор", а также такие темы, как "Экономика России", "Инновации и прорывные технологии. Город, управляемый данными, или "Умный город", "Риски цифровой эпохи. Прогнозы цивилизационного развития", "Социально-экономический бюллетень 2019", "Демографический кризис и его преодоление через духовное возрождение России", "Молодёжь XXI века", "Региональная программа улучшения демографической ситуации".



Основной доклад "Конституция и идеология" представил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Александр Щипков. В его выступлении рассматривались предложенные Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поправки в Конституцию РФ.



Далее развернулась полемика по содержанию и отдельным тезисам, предложенным в работе Сретенского клуба "Социальный договор". Принципиальным результатом полемики стало понимание необходимости совместной работы по пересмотру значительного объёма представленного аналитического доклада "Социальный договор".



В своём выступлении экономист Александр Алтунин представил проект концепции социально-экономического развития России до 2050 года, которая готовиться в рамках ВРНС к предстоящему ежегодному центральному форуму в Москве.



Представители Института социально-экономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева и Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова Андрей Щербаков, Владимир Курдюмов, Владимир Буданов, Игорь Зимненко, Зоя Ларькина и Н.Лобачёв представили свои доклады. В частности, указывалось на необходимость и безальтернативность бесплатного высшего образования и медицинского обслуживания.



Представители профессорско-преподавательского состава СКФУ в своих докладах подтвердили тезис о необходимости принципиального изменения и усиления роли государства в развитии регионов и подчёркивали, что крупные корпорации, даже в рамках доктрины "социальной ответственности бизнеса", не имеют серьёзной мотивации к системному решению задач по социальному и культурному развитию территорий, решению актуальных для конкретного региона, в частности, экологических, демографических (З.Ларькина "Региональная программа улучшения демографической ситуации") и просветительских вопросов.



Заведующий кафедрой цифровых технологий Института экономики и управления СКФУ Виталий Королёв говорил о перспективах цифровой трансформации как национальной, так и региональной экономики, отмечая угрозы навязываемого ложного целеполагания при составлении макроэкономических моделей развития.



Профессор кафедры экономической теории и внешнеэкономической деятельности Института экономики и управления СКФУ Александр Гладилин показал специфику цифровой культуры и работы с большими базами данных при организации, планировании и прогнозировании по разработке программ экономического развития сельских территорий Юга России.



Выступая по завершении работы круглого стола, координатор Сретенского клуба, генеральный директор АНО "Центр междисциплинарных исследований", главный редактор портала "Синергетика" Владимир Курдюмов, в частности, отметил, что по теме "умный город" важно было сконцентрировать внимание на инновациях и прорывных технологиях, тенденциях распространения цифровой экономики и при этом невозможно игнорировать роли Церкви в построении городов будущего.



В ходе полемики высказывались неоднозначные мнения при обсуждении темы сетевого взаимодействия людей, роста влияния блогосферы на общественное мнение. Были выявлены как плюсы, так и минусы подобной коммуникации, особенно в контексте ожидаемого заката эпохи потребления и приходящему на её смену рационализму.



Круглый стол организован ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" при поддержке ВРИО ректора Д.Н. Беспалова, Ставропольской епархией Русской Православной Церкви, в лице Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, Всемирным Русским Народным Собором и Сретенским клубом им.С.П. Курдюмова.



"AK&M" от 19.02.2020