Въезд граждан Китая в РФ будет временно приостановлен с 20 февраля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



МВД России и его территориальным органам поручено временно приостановить приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ.



Временно приостанавливается приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам КНР.





"AK&M" от 19.02.2020