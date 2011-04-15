Мошенники в 2019 году незаконно списали со счетов физлиц 5.7 млрд руб.

В 2019 году в результате 572 тыс. операций, совершенных без согласия клиентов, мошенники незаконно списали со счетов физических лиц около 5.7 млрд руб. У юридических лиц в прошлом году в результате более чем 4.6 тыс. несанкционированных операций кибермошенники украли 701 млн руб. Банки вернули гражданам более 870 млн руб., похищенных кибермошенниками, говорится в сообщении ЦБ.



Большая часть денег граждан - около 3 млрд руб. - похищена в результате оплаты товаров и услуг в интернете. Через системы дистанционного банковского обслуживания было незаконно списано 2.2 млрд руб. Через банкоматы и платёжные терминалы в прошлом году похищено 525 млн руб.



В 2019 году 7 из 10 хищений осуществлялись с применением методов социальной инженерии, то есть в результате обмана или злоупотребления доверием граждане сами сообщали кибермошенникам данные, что вело к потере средств - этим фактом в большой степени обусловлена сумма возвращенных денег.



По закону банк обязан компенсировать клиенту похищенные средства в том случае, если клиент не нарушал условия договора - в частности, если он не сообщал злоумышленникам сведения, разглашение которых привело к потере денег (номер карты, пароль из СМС, СVV-код и т.д.).



Предоставление мошенникам конфиденциальной информации гражданами является наиболее распространенным нарушением условий договора. Чуть более года назад Банк России ввёл новую форму отчётности, которая позволяет отслеживать, насколько добросовестно кредитные организации исполняют норму закона, обязывающую компенсировать клиентам похищенные деньги.





"AK&M" от 19.02.2020