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19/02/2020
15:37

Госдума приняла во втором чтении проект поправок о расширении программы маткапитала

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в законодательство, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тыс. руб. до 616.617 тыс. руб. при рождении второго ребенка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Деньги получат семьи, в которых дети родились в 2020 году и позднее.

Программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме того, сокращаются сроки выдачи сертификата и денег. Предусмотрена ежегодная индексация маткапитала.


"AK&M" от 19.02.2020
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