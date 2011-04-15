Госдума приняла во втором чтении проект поправок о расширении программы маткапитала

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в законодательство, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тыс. руб. до 616.617 тыс. руб. при рождении второго ребенка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Деньги получат семьи, в которых дети родились в 2020 году и позднее.



Программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме того, сокращаются сроки выдачи сертификата и денег. Предусмотрена ежегодная индексация маткапитала.





"AK&M" от 19.02.2020