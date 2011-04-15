Регулятор объяснил банкам, когда не следует взимать с клиентов повышенные комиссии

Банк России рекомендовал кредитным организациям воздержаться от взимания с клиентов повышенного комиссионного вознаграждения по максимально широкому спектру экономически обоснованных операций, говорится в методических рекомендациях регулятора.



Это, в частности, касается перечисления заработной платы и приравненных к ней платежей индивидуальным предпринимателям, самозанятым и лицам, занимающимся частной практикой (нотариусам, адвокатам и др.).



К экономически обоснованным операциям Банк России рекомендует также относить перечисления дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, других социальных выплат, страховых возмещений. Повышенные комиссии не следует взимать и при совершении операций по переводу средств с одного банковского счёта клиента на другой его счёт, в том числе в другом банке.



"AK&M" от 19.02.2020