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19/02/2020
18:53

Регулятор объяснил банкам, когда не следует взимать с клиентов повышенные комиссии

Банк России рекомендовал кредитным организациям воздержаться от взимания с клиентов повышенного комиссионного вознаграждения по максимально широкому спектру экономически обоснованных операций, говорится в методических рекомендациях регулятора.

Это, в частности, касается перечисления заработной платы и приравненных к ней платежей индивидуальным предпринимателям, самозанятым и лицам, занимающимся частной практикой (нотариусам, адвокатам и др.).

К экономически обоснованным операциям Банк России рекомендует также относить перечисления дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, других социальных выплат, страховых возмещений. Повышенные комиссии не следует взимать и при совершении операций по переводу средств с одного банковского счёта клиента на другой его счёт, в том числе в другом банке.

"AK&M" от 19.02.2020
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