Госдума в приоритетном порядке начнёт работу над проектом поправок в бюджет, необходимыми для реализации послания президента РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо дополнительно выделить 2 трлн руб. на 2020–2022 годы. Это средства будут направлены на выплату детских пособий семьям с детьми от трёх до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец и увеличения на 150 тыс. руб. суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов; модернизацию первичного звена.



"AK&M" от 19.02.2020