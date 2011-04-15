ФАС создаёт экспертный совет по закону о закупках, который займётся совершенствованием законодательства о закупках, обсуждением правоприменительной практики и подготовкой антимонопольного комплаенса при проведении закупок в рамках 223-ФЗ. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы со ссылкой на замруководителя ФАС Михаила Евраева.



В состав экспертного совета войдут представители госкомпаний, ассоциации коплаенс-менеджеров и иных профессиональных организаций.



"Мы предлагаем компаниям разработать совместно с нами и принять такой документ по отраслевому принципу в области закупочной деятельности, и тем самым сформировать стандарты работы, с которыми будут соотносить свою деятельность и сами компании, и федеральная антимонопольная служба", - уточнил М.Евраев.



Внедрение антимонопольного комплаенса при проведении закупок в рамках 223-ФЗ позволит сократить количество нарушений на закупках госкомпаний, а также получить унификацию и предсказуемость действий контрольного органа, подчеркивает ФАС, напоминая, что в 2019 году в антимонопольную службу поступило свыше 13.6 тыс. жалоб в рамках закона о закупках, что на 91% выше относительно данных за 2018 год.



"В рамках экспертного совета мы планируем утверждать типовые комплаенсы в разрезе отраслевых закупок, работать над совершенствованием законодательства и унификацией правоприменительной практики", - подчеркнул М.Евраев.



При этом к таким типовым комплаенсам могут присоединиться все госкомпании и естественные монополии, желающие осуществлять конкурентные закупки, не дожидаясь внесения изменений в 223-ФЗ.



"AK&M" от 19.02.2020