Санкции в отношении RTSA незаконны, Роснефть

Объявленные Минфином США санкции в отношении дочерней компании Роснефти RTSA и председателя совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола. Об этом говорится в заявлении Роснефти.



Роснефть реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели.



Роснефть стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США. Деятельность компании в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и трейдингом (поставки нефти на условиях предоплаты и встречные поставки нефтепродуктов), осуществляется в рамках заключённых до введения санкций контрактов и направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов.



Таким образом, компания не нарушает установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.



Санкции против RTSA носят произвольный, избирательный характер, поскольку другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, а регулятор США не предъявляет им претензий.



При этом Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения введённых США односторонних ограничений.



После изучения опубликованных документов компания рассмотрит варианты юридической защиты.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 19.02.2020