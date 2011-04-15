Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6.1%

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2020 года на 6.1%. Как говорится в сообщении Минтруда, соответствующий проект постановления подготовило министерство.



Индексация социальных пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2019 год.



Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3.2 млн человек - получатели социальных пенсий. Расходы на индексацию составят 2.41 млрд руб. в месяц, или 21.7 млрд руб. до конца текущего года.





"AK&M" от 19.02.2020