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19/02/2020
18:00

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6.1%

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2020 года на 6.1%. Как говорится в сообщении Минтруда, соответствующий проект постановления подготовило министерство.

Индексация социальных пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2019 год.

Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3.2 млн человек - получатели социальных пенсий. Расходы на индексацию составят 2.41 млрд руб. в месяц, или 21.7 млрд руб. до конца текущего года.


"AK&M" от 19.02.2020
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