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19/02/2020
18:55

Строительство двух новых линий метро начнётся в этом году

Строительство двух новых линий метро - Бирюлёвской и Рублёво-Архангельской - начнётся в этом году. Об этом сообщил Стройкомплекс.

На первом участке Бирюлёвской линии появится девять станций. Первая из них будет находиться на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ). С этого участка линии организуют пересадку на станцию ЗИЛ Московского центрального кольца и на "Технопарк" Замоскворецкой линии метро.

От ЗИЛа линия протянется под Москвой-рекой до Нагатинского Затона и соединится с Большой кольцевой линией (БКЛ) на станции "Кленовый бульвар".

Далее она придёт в микрорайон Курьяново. Ввести первый участок планируют в 2024-2025 годах. Потом ветка должна пойти в Щербинку (Новая Москва). Сюда метро планируют провести к 2028 году.

Также в 2024-2025 годах появится первый участок Рублёво-Архангельской линии. На ней расположатся девять станций: "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино".

С последней будет создана пересадка на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии, а с "Шелепихи" - на БКЛ и МЦК.

Станции "Троице-Лыково", "Рублёво-Архангельское" и "Ильинская" планируют построить к 2028 году.

Когда откроется движение по Рублёво-Архангельской линии, метро станет доступнее для жителей районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, Кунцево и Красногорского района Московской области.

Потоки пассажиров распределятся, на Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской ветках станет свободнее. Также разгрузятся Новорижское, Ильинское и Волоколамское шоссе.

В этом году метростроители хотят побить собственный рекорд и проложить около 42 км линий столичной подземки. Откроются девять станций на Некрасовской ветке и Большом кольце.


"AK&M" от 19.02.2020
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