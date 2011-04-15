Прибыль НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб.

Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



На прибыль значительное влияние оказали сделки по продаже 40%-ной доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" и реорганизации нашего совместного предприятия "Арктикгаз". Также в обоих отчётных периодах дочерние общества и совместные предприятия Группы признали существенные неденежные курсовые разницы по займам и остаткам денежных средств в иностранной валюте.



Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.



Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с увеличением объемов реализации природного газа преимущественно в результате запуска производства СПГ на второй и третьей очередях завода "Ямала СПГ" в июле и ноябре 2018 года соответственно, а также нашей средней цены реализации природного газа на внутреннем рынке. Влияние данных факторов было снижено падением цен на углеводороды на международных рынках в 2019 году.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 370 млрд руб., или в восемь раз в III квартале 2019 года. Показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 189.2 млрд руб. и 104.5 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13.8% и 11.5%.







"AK&M" от 19.02.2020