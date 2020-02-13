ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня 20 февраля в размере 63.6873 руб. против 63.7698 руб. на 19 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.02.20 - 63.7698 руб.

18.02.20 - 63.3085 руб.

15.02.20 - 63.4536 руб.

14.02.20 - 63.6016 руб.

13.02.20 - 63.0470 руб.













































































































































































"AK&M" от 19.02.2020