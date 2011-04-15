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20/02/2020
09:31

Повтор! Потребительские цены в РФ за неделю не изменились

Потребительские цены в РФ за неделю, с 11 по 17 февраля 2020 года, не изменились. С начала февраля инфляция составила 0.2%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

С 11 по 17 февраля выросли цены на вермишель - на 0.6%, крупу гречневую и макаронные изделия - на 0.4%, молоко стерилизованное и печенье - на 0.3%, на сметану и сыры сычужные - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы - 3.6%, помидоры - 2.2%, капусту белокочанную - 1.6%, морковь - 1.2%.

Снизились цены: на яйца куриные - на 1.4%. Пшено подешевело - на 1.1%, мясо кур - на 0.5%, свинина - на 0.4%, говядина, масло подсолнечное, сахар-песок и карамель - на 0.1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.


"AK&M" от 19.02.2020
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