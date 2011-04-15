Росбанк запустил новый продукт - рефинансирование онлайн. Услуга доступна зарплатным клиентам банка в РОСБАНК Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



С помощью онлайн-рефинансирования клиент может рефинансировать до 5 кредитов разных банков на сумму до 1500000 млн руб., причём это могут быть как потребительские кредиты, так и ипотека, автокредиты и кредитные карты. Кроме того, при подаче заявки у клиента есть возможность получить дополнительные средства сверх необходимой для рефинансирования его кредитов суммы.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



"AK&M" от 20.02.2020