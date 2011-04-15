Аэрофлот вводит новую тарифную группу

Группа "Аэрофлот" с 4 марта 2020 года вводит новую тарифную группу "Базовый/Base" для классов Бизнес и Комфорт. Об этом говорится в сообщении компании.



Билеты, приобретённые по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене. Новая тарифная группа "Базовый/Base" распространяется на всю маршрутную сеть группы "Аэрофлот", включая рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" (есть исключения).



Пассажирам, путешествующим в классе Бизнес по тарифу "Базовый/Base", будут предоставлены традиционные привилегии: предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг.



Пассажиры, путешествующие классом Комфорт по тарифу "Базовый/Base", смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 кг. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение Аэрофлота.



Участникам программы "Аэрофлот Бонус" Платинового, Золотого и Серебряного уровней и программ лояльности часто летающих пассажиров альянса SkyTeam уровней Elite и Elite Plus по-прежнему предоставляется возможность взять дополнительный багаж в соответствии со статусом.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год выросла на 89.1% до 5.287 млрд руб. с 2.796 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.3% до 551.767 млрд руб. с 504.697 млрд руб., валовая прибыль - на 75.4% до 8.791 млрд руб. с 5.013 млрд руб.



"AK&M" от 20.02.2020