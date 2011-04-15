Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро 22 февраля закроют на ремонт

Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро 22 февраля 2020 года закроют на ремонт. Об этом сообщила столичная мэрия.



Он продлится по июнь 2021 года.

Пассажиры не смогут пользоваться станцией, а поезда не будут здесь останавливаться. Для проезда можно будет воспользоваться одноименной станцией Филевской линии.



Во время ремонта рабочие полностью заменят эскалаторы, для этого демонтируют старые подъёмники и их фундамент. В список работ также входит разборка элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля и последующая установка новых эскалаторных комплексов. Поскольку на станции только один выход, провести такие работы без её закрытия не получится.



Нынешние эскалаторы установили в 1953 году, срок их эксплуатации подходит к концу. Новые подъёмники будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в использовании и для технического обслуживания. Система мониторинга работы эскалаторов обеспечит быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев.



Кроме того, запланирован капитальный ремонт вестибюля.

У закрытой станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, на "Смоленской" Филевской линии установят мобильные билетные кассы.



"AK&M" от 20.02.2020