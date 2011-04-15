"Открытие Холдинг" заявил о неспособности удовлетворить требования кредиторов

АО "Открытие Холдинг" заявило о признаках банкротства. Об этом говорится в сообщении компании.



Признаком несостоятельности компания называет недостаточность имущества и неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов.



АО "Открытие Холдинг" - российская финансовая группа.



"AK&M" от 20.02.2020