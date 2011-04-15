"Открытие Холдинг" заявил о неспособности удовлетворить требования кредиторов

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АО "Открытие Холдинг" заявило о признаках банкротства. Об этом говорится в сообщении компании.
Признаком несостоятельности компания называет недостаточность имущества и неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов.
АО "Открытие Холдинг" - российская финансовая группа.
"AK&M" от 20.02.2020