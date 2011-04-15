В РФ отзывают 776 автомобилей Mazda 3. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 28 июня по 30 декабря 2019 года.



Причинами отзыва транспортных средств является возможное возникновение следующих неисправностей. Первая - остановка двигателя из-за проблем в подготовке топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости, связанной с попаданием большого количества картерных газов в цилиндры двигателя, и приводящая к обеднению смеси. Вторая - остановка двигателя из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении обеих неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры запуска двигателя.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах необходимо выполнить перепрограммирование блока управления силовым агрегатом, установив усовершенствованное программное обеспечение.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 20.02.2020