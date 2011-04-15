Ингосстрах выплатил свыше 18 млн руб. за груз, повреждённый во время морской перевозки

Ингосстрах выплатил возмещение в размере более 18 млн руб. компании-импортёру продуктов питания за груз, повреждённый во время транспортировки. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл зимой 2019 года. Грузовое судно, следовавшее из Антверпена в Бремерхафен, попало в шторм. В результате было потеряно 270 контейнеров, а часть уцелевших получила сильные повреждения. 17 контейнеров, принадлежавших страхователю, были повреждены и частично утеряны. После осмотра и отбраковки уцелевшего товара груз был переложен в новые контейнеры и направлен в пункт назначения.



Имущество клиента застраховано в рамках генерального полиса страхования грузов. Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его транспортировки, с ответственностью "за все риски".



Ингосстрах сотрудничает с данным клиентом по программам страхования имущества с 2016 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 20.02.2020