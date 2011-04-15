"Ингосстрах-Жизнь" подвела итоги выплат по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни со стратегией "Сбалансированный рост"

Компания "Ингосстрах-Жизнь" 24 января 2020 года подвела итоги выплат по первому пулу завершившихся трёхлетних договоров, доходность инвестиционной стратегии "Сбалансированный рост" была зафиксирована на уровне 22.7%. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



С учётом коэффициента участия доходность для клиентов составила 38.59%, или 12.86% годовых в рублях на дату окончания договора, что на 7.11% выше средней максимальной ставки по депозитам в крупнейших банках по данным ЦБ.



Стратегия "Сбалансированный рост" основана на динамике роста активов четырёх инвестиционных фондов. У трёх из них основу инвестиционного портфеля составляют облигации европейских стран, а у четвёртого – акции компаний высокотехнологичного сектора экономики (акции крупнейших IT компаний). Облигации позволяют создать надёжный фундамент инвестиционной идеи, а акции – обеспечить привлекательную доходность в среднесрочной перспективе.



"Выбор стратегии для программ инвестиционного страхования жизни – это кропотливая работа, цель которой соблюсти оптимальный баланс в соотношении риска и доходности, чтобы максимально соответствовать потребностям и ожиданиям клиента. Мы рады, что позитивные прогнозы подтвердились фактическими результатами работы стратегии, и клиенты получат доходность, существенно превышающую ставки по депозитам", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.02.2020