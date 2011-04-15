ЦОДД прогнозирует осложнение движения перед праздниками

Центр организации дорожного движения перед праздничными днями прогнозирует осложнение движения.



Как говорится в сообщении Центра, сегодня и завтра, 20 и 21 февраля, перед праздниками можно ожидать роста загруженности дорог до 8 баллов.



Крупные затруднения на магистралях по направлению в область будут связаны с тем, что некоторые москвичи отправляются на праздничные дни за город и за покупками раньше обычного.



В частности, 21 февраля ЦОДД прогнозирует осложнения уже начиная с 12 часов дня. Наибольшие затруднения ожидаются в центральной части города, где есть места массового скопления - кафе, рестораны и так далее.



В сами праздничные дни серьёзных затруднений дорожного движения не ожидается, при этом могут возникать локальные заторы вблизи крупных торговых центров, а также в местах скопления людей.





"AK&M" от 20.02.2020