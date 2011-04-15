Ценовая ситуация на продукты в ДФО стабилизируется, ФАС

Ценовая ситуация на продукты в ДФО стабилизируется. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В соответствии с поручением ФАС территориальные органы Дальневосточного федерального округа проводят мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров (всего перечень товаров включает 18 позиций), поставки которых осуществляются из КНР.



Стабилизации цен в ДФО прежде всего способствовало начало поставок продукции из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана.



По данным мониторинга, на 17 февраля 2020 года в торговых сетях имеется достаточный запас плодоовощной продукции.



До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено.



Вместе с тем, в случае выявления значительного повышения цен территориальными органами ФАС проводятся проверки обоснованности такого повышения.



В частности, УФАС России по Амурской области проводит проверки в отношении одной из торговых сетей, в которой зафиксирован значительный рост цен на отдельные виды овощной продукции.



Во всех территориальных управлениях ФАС работают "горячие линии" для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары.



"AK&M" от 20.02.2020