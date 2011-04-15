Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о маткапитале. Об этом говорится в сообщении ГД.



В соответствии с поправками, размер материнского капитала будет увеличен. Так, если первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2020 года - 466.617 тыс. руб. При рождении в такой семье второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. руб. и составит в общей сумме 616.617 тыс. руб. Если второй ребёнок или последующие дети родились начиная с 2020 года - 616.617 тыс. руб. Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года - 466.617 тыс. руб.



Помимо этого, материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец - если он является единственным усыновителем ребенка.



Получить маткапитал можно будет быстрее. ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие то сведения, то этот срок может быть продлён до 15 дней (раньше - месяц). Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней. Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приёма заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.



Кроме того, получить маткапитал станет проще. Семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).



Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Качественное изменение процессов для граждан будет происходить с момента принятия законопроекта и полностью завершится до окончания 2020 года.



Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.



"AK&M" от 20.02.2020