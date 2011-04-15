Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 февраля

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Банк России установил на 21 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.2860
1 Азербайджанский манат 37.5722
100 Армянских драмов 13.3211
1 Белорусский рубль 28.9168
1 Болгарский лев 35.1676
1 Бразильский реал 14.6008
100 Венгерских форинтов 20.3503
1000 Вон Республики Корея 52.9558
10 Гонконгских долларов 81.9602
10 Датских крон 92.0944
1 Доллар США 63.7413
1 Евро 68.7705
100 Индийских рупий 88.9627
100 Казахстанских тенге 16.9426
1 Канадский доллар 48.0921
100 Киргизских сомов 91.2206
10 Китайских юаней 90.8488
10 Молдавских леев 35.8097
1 Новый туркменский манат 18.2379
10 Норвежских крон 68.4301
1 Польский злотый 16.0772
1 Румынский лей 14.3882
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9795
1 Сингапурский доллар 45.5100
10 Таджикских сомони 65.7384
1 Турецкая лира 10.4619
10000 Узбекских сумов 66.9411
10 Украинских гривен 26.0447
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2263
10 Чешских крон 27.4877
10 Шведских крон 64.9130
1 Швейцарский франк 64.7975
10 Южноафриканских рэндов 42.1558
100 Японских иен 57.0954
"AK&M" от 20.02.2020