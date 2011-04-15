Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 февраля

Банк России установил на 21 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.2860

1 Азербайджанский манат 37.5722

100 Армянских драмов 13.3211

1 Белорусский рубль 28.9168

1 Болгарский лев 35.1676

1 Бразильский реал 14.6008

100 Венгерских форинтов 20.3503

1000 Вон Республики Корея 52.9558

10 Гонконгских долларов 81.9602

10 Датских крон 92.0944

1 Доллар США 63.7413

1 Евро 68.7705

100 Индийских рупий 88.9627

100 Казахстанских тенге 16.9426

1 Канадский доллар 48.0921

100 Киргизских сомов 91.2206

10 Китайских юаней 90.8488

10 Молдавских леев 35.8097

1 Новый туркменский манат 18.2379

10 Норвежских крон 68.4301

1 Польский злотый 16.0772

1 Румынский лей 14.3882

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9795

1 Сингапурский доллар 45.5100

10 Таджикских сомони 65.7384

1 Турецкая лира 10.4619

10000 Узбекских сумов 66.9411

10 Украинских гривен 26.0447

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2263

10 Чешских крон 27.4877

10 Шведских крон 64.9130

1 Швейцарский франк 64.7975

10 Южноафриканских рэндов 42.1558

100 Японских иен 57.0954

"AK&M" от 20.02.2020