В Москве заменят 250 тыс. кв. м шумозащитных экранов за два года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



В Москве в 2019 году начали реализовывать трёхлетний городской проект по их замене. Конструкции, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. За прошлый год обновили порядка 120 тыс. кв. м экранов. В 2020-2021 годах поменяют ещё 250 тыс. кв. м.



При замене экранов учитывается единая городская стилистика. Панели используются только серого цвета, ранее они были зелёными. В таком же стиле выполнены экраны, установленные вдоль Московского центрального кольца.



Кроме того, коммунальщики регулярно моют шумозащитные панели и ремонтируют около 4-5 тыс. кв. м конструкций в год, которые повредились при дорожно-транспортных происшествиях или пострадали от действий вандалов.



Такие экраны поглощают лишний шум возле мест массового скопления людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов, густонаселённых районов и защищают от дорожной пыли и грязи.





"AK&M" от 20.02.2020