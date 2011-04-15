Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/02/2020
13:41

В Москве заменят 250 тыс. кв. м шумозащитных экранов за два года

В Москве заменят 250 тыс. кв. м шумозащитных экранов за два года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

В Москве в 2019 году начали реализовывать трёхлетний городской проект по их замене. Конструкции, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. За прошлый год обновили порядка 120 тыс. кв. м экранов. В 2020-2021 годах поменяют ещё 250 тыс. кв. м.

При замене экранов учитывается единая городская стилистика. Панели используются только серого цвета, ранее они были зелёными. В таком же стиле выполнены экраны, установленные вдоль Московского центрального кольца.

Кроме того, коммунальщики регулярно моют шумозащитные панели и ремонтируют около 4-5 тыс. кв. м конструкций в год, которые повредились при дорожно-транспортных происшествиях или пострадали от действий вандалов.

Такие экраны поглощают лишний шум возле мест массового скопления людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов, густонаселённых районов и защищают от дорожной пыли и грязи.


"AK&M" от 20.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100