Мосметро усилило меры санитарной безопасности

Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения Правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которые сегодня вступили в силу. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи.



В поездах уже стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции.



Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас, отмечает пресс-служба предприятия.





"AK&M" от 20.02.2020