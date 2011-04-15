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20/02/2020
14:09

Мосметро усилило меры санитарной безопасности

Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения Правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которые сегодня вступили в силу. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи.

В поездах уже стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции.

Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас, отмечает пресс-служба предприятия.


"AK&M" от 20.02.2020
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