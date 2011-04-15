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20/02/2020
14:07

Число преступлений террористической направленности в РФ сокращается, В.Путин

Число преступлений террористической направленности в РФ сокращается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырёх в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году было [предотвращено] 36), в том числе 34 теракта, сказал он.

"Особо отмечу развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. Так, благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге задержаны два сторонника ИГИЛ, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - добавил глава государства.

Отдельно он рассказал о задачах Пограничной службы ФСБ. По итогам 2019 года протяжённость участков границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%, техническая оснащённость погранорганов возросла до 80%, а доля современных образцов вооружения увеличилась более чем до 63%. "Безусловно, это хорошие результаты. Напомню, что в 2003 году данный показатель составлял всего 10%".


"AK&M" от 20.02.2020
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